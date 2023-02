La llanera construyó una bitácora en la que registró aquellos momentos especiales para ella y con los que describe cómo es su vida, sus debilidades, sus pasiones y hasta quiénes son sus seres más queridos. La actriz no mencionó a su ex, Juan Duque.

Desde las complicaciones de salud hasta el día en el que fue atleta, sus éxitos en la actuación, el modelaje y su amistad con Greeicy Rendón, quedaron inmortalizados. Lina acompañó cada foto con una descripción. Fue su primera vez en muchas cosas.

La motivación de estas publicaciones son los sentimientos que invaden a la actriz luego de ausentarse un tiempo de las redes sociales para su más reciente intervención quirúrgica de la cuál salió muy bien, ” ya me puedo sentar”, comunicó Lina.

En varias publicaciones la actriz incluyó reveladoras imágenes:

Después de su primera cirugía de biopolímeros, “me dolía la espalda y se me inflamó la cicatriz”, la actriz grabó una serie nuevo y otro proyecto que espera se estrene poco y que sus seguidores no se pierdan.

La actriz sigue cumpliendo sueños, se le hizo realidad protagonizar una película, fue nominada por primera vez a los Premios India Catalina y luego de varias cirugías su salud mejora.

Ella con nostalgias, felicidad y agradecimiento revivió ciclos de su vida íntima dentro y fuera de las pantallas, uno de sus días más importantes fue cuando conoció a Kai, el hijo de Mike Bahía y Greeicy Rendón. Quien parece le despertó el instinto maternal.

La actriz reapareció con su mejor amiga y no habló de sus exparejas:

Lina Tejeiro visitó por primera vez el vecino país Venezuela y quedó tan encantada que hizo lo imposible para pasar más día allí. También tuvo su segunda cirugía de extracción de biopolímeros y contó que ya se puede sentar.

” Me inyectaron biopolímeros en el 2014 presente síntomas 6 años después, no sabía lo que me habían inyectado y antes de juzgar averigua lo que significa empatía”, agregó Tejeiro.