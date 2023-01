Dos años después de someterse a su primera cirugía para retirar parte de sus biopolímeros, Lina Tejeiro contó, hace unas horas, que se sometería nuevamente al mismo procedimiento tras sufrir, durante meses, dolores fuertes que la alertaron. Desde que se conoció que la actriz y Juan Duque, su más reciente novio, finalizaron su amor en octubre del 2022, sus seguidores empezaron a notar que eran cada vez menos las apariciones de la llanera en redes sociales.

Mientras varios pensaban que su ausencia se debía a la ruptura amorosa, Tejeiro confirmó hoy que no se encuentra atravesando un buen momento de salud. Sus últimas apariciones fueron en diciembre durante la Feria de Cali, a fin de año, donde apareció acompañada de su familia, y unos recientes trinos, donde compartía su ubicación en Miami.

Lina Tejeiro ingresó nuevamente a cirugía

La recordada Sammy de ‘Padres e hijos’, reapareció hace una hora ante sus 9.9 millones de seguidores en Instagram, y en un video de tres minutos, abrió su corazón para revelar el difícil momento de salud que atraviesa. “Perdón por estar tan perdida de las redes, pero hace unos meses decidí tomarme un respiro, un espacio, una pausa, necesitaba reencontrarme, me había perdido, he estado en búsqueda de muchas cosas, me había perdido a mí misma y estaba en esa búsqueda, larga búsqueda, todavía estoy en ella”, reveló.

En su publicación, la actriz de 31 años cuenta que hace poco llegó de un viaje, donde compartió tiempo de calidad con su familia y amigos para, en unas horas, someterse a una nueva cirugía. “Tengo muchas cosas para sanar, entre esas nuevamente el tema de los biopolímeros, otra vez empecé a tener síntomas y reacciones. Como saben esto es una condición, cuando uno tiene biopolímeros hacer una extracción completa de ellos es imposible, en mi primera cirugía me extrajeron la mayor cantidad, pero es imposible sacar el 100 % de todo, de un tiempo para acá empecé a tener muchos síntomas, dolores”, contó.

La exnovia de Andy Rivera recordó que sus últimos malestares se dieron por las bajas defensas que le causaron los biopolímeros. Infección urinaria, alergia en el cuerpo, amigdalitis, entre otros padecimientos que venía presentando desde mitad del año pasado. “Los dolores en mis piernas y espalda me alertaron. Dos años después de mi extracción me vuelve a hacer reacción, pero ahora en la zona sacrolumbar eso quiere decir que me operan nuevamente y con la la fe puesta en que estas sean las últimas, es muy impredecible, pero espero que esto cierre este ciclo que me ha afectado muchísimo”. Hace unos minutos compartió una foto en bata quirúrgica y tapabocas y escribió “ya vuelvo, espérenme”.