Al momento de lanzarla, la exparticipante de ‘Factor XS’ indicó que la canción reflejaba su relación con Mike Bahía.

(Vea también: Coautor de tiradera de Shakira a Piqué cuenta qué pullas fueron idea de la cantante)

“Me recuerda los años que llevamos, los logros y los momentos difíciles para la conclusión final de que el amor se construye. Después de ‘Amantes’ siento que es la canción más sincera de mi carrera”, señaló Rendón en el 2020, cuando salió ‘Los besos’, que se puede escuchar a continuación:

No obstante, el intérprete de ‘Serenata’ no habría sido la única inspiración del tema, pues su pareja no la compuso sola.

Canción de Greeicy Rendón habría sido para exnovia de cantante de Piso 21

Resulta que ‘Los besos’ también fue compuesta por Lourdy, vocalista de la agrupación antioqueña, y expareja de la mexicana Dania Méndez.

(Vea también: Evaluna Montaner y Camilo se volverán a casar: boda será múltiple y en lejano país)

La ‘influencer’, que se volvió reconocida luego de participar en ‘Acapulco Shore 3’, se encuentra participando en ‘La casa de los famosos’ y ahí contó cómo descubrió que el cantante le era infiel.

Lee También

En ese mismo programa, Méndez indicó, como se aprecia a continuación, que Lourdy compuso el famoso tema para ella:

Para la época en la que salió la canción Rendón, el cantante de Piso 21 y la mexicana estaban en pleno idilio de amor, comenzando su noviazgo que duró dos años.