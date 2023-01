Dania Méndez fue una de las invitadas a participar de la tercera temporada del programa ‘La casa de los famosos’, una integrante que hace la convivencia y las polémicas más interesantes.

Después del inicio del ‘show’, los fanáticos estuvieron conmocionados luego de conocer a las estrellas que harán parte en esta nueva edición y por los secretos que en el transcurso del programa salieron a la luz.

La ex de Lourdy, cantante de Piso 21, empezó siendo una de las favoritas del público por su forma de actuar y por su manera de responder a las adversidades, como cuando tuvo que atravesar por el dolor que le dejó la infidelidad de su antigua relación.

Lourdy, de Piso 21, le habría sido infiel a Dania Méndez

A pesar de que al principio el cantante Lourdy y Dania intentaron mantener su relación en secreto, transcurrido el año 2019 se reveló la relación e incluso la mostraron frente a cámaras; y aunque a la vista pública parecía ser una relación feliz y armoniosa, la ex Acapulco Shore contó, en charla con sus compañeros de ‘La casa de los famosos’, que las cosas con el intérprete habrían terminado mal, ya que luego de compartir varios años le fue infiel y al parecer su familia le ayudó a cubrir el engaño.

Durante la conversación, la actual concursante explicó que ella misma descubrió la infidelidad de su expareja por medio de mensajes de texto que la mujer con la que Lourdy salía le enviaba, textos que fueron notificados en el reloj inteligente, que le dio de regalo de Navidad al vocalista.

Los hechos ocurrieron, según Méndez, en Medellín, Colombia, en el lugar en donde vivían juntos; en las declaraciones aseguró que además había varios familiares del cantante de Piso 21, los cuales en su momento cubrieron la situación y apoyaron la relación que entablaba con la amante.

“A mí eso se me hace una burla. A mí se me hace una burla y una falta de respeto ante sus valores como familia. La hermana me vio revolcándome, ojalá y no le paguen con la misma moneda, porque entonces se va acordar de mí”, fueron algunas de las palabras que dijo Dania durante la transmisión del programa.