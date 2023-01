La celebridad de 30 años ha respondido con sinceridad sobre cómo luce ahora y respondió a las críticas sobre su apariencia física.

Selena ha recurrido a Instagram para hablar sobre la positividad corporal presentando a su hermana, la pequeña Gracia Teefy quien la acompañó en la alfombra roja de los Golden Globe.

“Estoy algo más grande en este momento porque me divertí durante las vacaciones”, dijo, preguntándole a Teefey, “Quiero decir… ¿verdad?”. A los que Teefy respondió: “Sí”.

Los seguidores de la artista decidieron defenderla aludiendo a que no tenía que preocuparse por los comentarios de los demás, pues es perfecta y todos los quieren así.

“Eres perfecta y no necesitas dar explicaciones”, escribió un seguidor de Gomez.

La estrella del programa “Only Murders in the Building”, Selena Gomez lució un vestido de Valentino, un diseño de terciopelo negro con mangas abullonadas de color morado en strapless.

En 2022, tuvo una respuesta similar a las personas que comentaron sobre su apariencia, y les dijo a sus fans: “Honestamente, no me importa mi peso porque la gente se queja de todos modos… ‘Eres demasiado pequeño’, ‘eres demasiado grande’, ‘eso no te queda’, na-na-neh-nehhh… soy perfecta como soy. ¿Moraleja de la historia? ¡Adiós!”

Por otro lado, la cantante aseguró que no dejará que nadie más opine sobre su cuerpo. Además, en una entrevista la artista tuvo que aclarar que su cambio de peso se debe a la meditación que toma por su diagnóstico de lupus.

Sin embargo, la enfermedad no ha sido impedimento para sobresalir en su carrera musical y en el cine.

Hace poco se estrenó en Apple+, su documental: “My mind & me”, un documental dirigido por Alek Keshishian, expuso muchos aspectos sobre su vida que eran desconocidos y se habían mantenido en lo privado.

En el documental se mostró de manera vulnerable, habló de su bipolaridad y los problemas de salud mental

También mencionó que una de las etapas más “aterradoras” de este trastorno era que no sabía cuándo podría terminar, así mismo, habló de su complicada relación con su padre y su comentado romance con Justin Bieber.