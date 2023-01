Con tan solo 24 horas de haber salido la canción de Shakira y el Dj argentino Bizarrap, BZRP Music Sessions Vol. 53, llegó a 64 millones de reproducciones, logrando estar en el podio de los temas más escuchados en su primer día de lanzamiento.

Las especulaciones sobre la colaboración entre el DJ y la cantante colombiana fueron grandes desde el momento en que se supo que iban a trabajar juntos, pues se conoce que los artistas que quieren expresar lo que no se ha dicho, usan la oportunidad de hacerlo a través de las sesiones grabadas con Bzrp, conocidas como ‘tiradera’, que algunas veces ha sido entre cantantes, otras expresando el sentimiento oculto y también para defender el género. Esta vez, la declaración de desamor contundente superó las expectativas de los seguidores.

Incluso, cuando el productor argentino confirmó en sus redes sociales, con un posteo en su cuenta de Instagram, algunos detalles de la nueva sesión y quien estaría junto a él, consiguió, en pocos minutos, más de 6 millones de likes.

¿Qué otros artistas hacen parte del podio de los más escuchados?

Así las cosas, el video de Shakira y Bizarrap se convierte en uno de los más visualizados en la historia de YouTube, y llega a compartir el podio con otros artistas de talla mundial.

Me!, de Taylor Swift Ft Brendon Urie, llegó en el 2019, acumulando 65 millones de vistas en las primeras 24 horas. Superó a Ariana Grande con Thank U, Next.

Asimismo, la banda de K-pop, BTS estuvo en el ranking, luego del lanzamiento de Life Goes On, el 19 de noviembre de 2020. Obtuvo 71 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas al aire. La canción fue superada por Lalisa, de la cantante y rapera tailandesa Lisa, quien alcanzó un promedio de 73.6 millones de visitas, luego de su lanzamiento, el 10 septiembre del 2021.

Subiendo en el ranking de la mayor cantidad de reproducciones, Ice Cream, de Black Pink junto a Selena Gomez, fue un éxito que alcanzó por lo menos 79 millones de visualizaciones en YouTube en las 24 horas de su estreno, el 28 de agosto de 2020.

Y dejando la vara alta, BTS vuelve al primer puesto con Butter, un video que ha superado lo imaginado, pues logró 30 millones de visitas en solo 2 horas tras el estreno. Obtuvo 108 millones de reproducciones en un solo día.