El ‘influencer’ y cantante habló con ‘el Gates’ sobre sus comienzos en las redes sociales y de paso detalló cómo fue que empezó su noviazgo con Lina Tejeiro, que duró pocos meses.

El antioqueño aseguró que conoció a la actriz en una fiesta de Aída Victoria Merlano; se comenzaron a hablar cuando los empezaron a relacionar amorosamente porque él le dijo que no se quería “aprovecharse” de su fama.

Con el tiempo fueron creando sentimientos el uno por el otro; él le hizo una canción hasta que se volvieron novios. No obstante, la relación no duró mucho.

Lina Tejeiro le terminó a Juan Duque por la distancia, dijo él

La llanera, a la que ahora relacionan con el coautor de la tiradera de Shakira a Piqué, le costó que él viviera en Medellín y ella en Bogotá, según el paisa.

“[Tejeiro] Tuvo un rollo con el tema de la distancia. Yo no podía viajar todos los días. Toda mi vida está en Medallo. […] A veces hacíamos el esfuerzo para estar todos [con su equipo de trabajo] en Bogotá. Yo organicé casi que mi vida para ir mínimo una vez a la semana”, declaró Duque.

Ella también viajaba a la capital antioqueña, pero eso no fue suficiente. Luego de que ella regresó de hacer los viajes de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, programa de Caracol, terminaron.

“Ahí fue donde la cosa empezó a deteriorarse. […] Cuando ella llegó, yo también llegué, y el día de cumpleaños que fui a visitarla… ahí como: ‘Bueno, hasta hoy contamos con tus servicios’. […] La terminada fue una charla seria, dos personas maduras diciendo: ‘No me gusta esto, no me gusta esto. ¿Se puede arreglar? No. Se deja así'”, agregó como se escucha a continuación:

Señaló que, contrario a lo que la gente cree, terminaron bien, por lo que no entendió la indirecta del rímel. Aunque le aconsejaron que no contestara, dijo, decidió hacerlo porque él estaba tranquilo, pero dolido porque no quería terminar.

“Yo no quería, ella fue la que dijo: ‘Ya no quiero seguir más’. […] Estaba en ese proceso cuando sale con eso de rímel. Esa fue su explicación de por qué habíamos terminado. Yo no entendía que había pasado”, dijo.

Como él siempre ha intentado sacarle el chiste a las cosas, señaló, aprovechó para mamar gallo con eso.