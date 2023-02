Antes de finalizar el año 2022, por razones que aún no se conocen, aunque se presume que pudo haber sido para un papel especial, Lina Tejeiro se alejó de las redes sociales, puntualmente de sus transmisiones y series de historias de Instagram. Pues en el inicio de febrero de 2023, con muchas novedades, regresó y ha contado de todo.

Iniciando el año, se supo que iba a entrar al quirófano, para llevar a cabo una operación en busca de recuperarse de los problemas que le causaron los biopolímeros, pero son muchas las preguntas que han surgido desde ese momento. Sobre todo, si recayó en su situación o si ha podido superar los graves problemas que ‘estallaron’ en 2020.

Pues, el pasado miércoles 1 de febrero de 2023, en una serie de historias y respondiendo preguntas de sus seguidores, Lina decidió hablar de todo. Aunque dijo que se sentía extraña al volver a grabarse con su celular después de casi 2 meses, poco a poco se fue soltando y contó muchas cosas.

Empezó por la historia de lo que pasó hace varios años, cuando le inyectaron biopolímeros en sus glúteos, sin que ella supiera qué sustancia le estaban proporcionando. E hizo un recuento de las consecuencias que empezaron a notarse 6 años después, que desencadenaron problemas corporales.

Después del resumen y de poner al día a quienes no sabían, Tejeiro dio detalles de la cirugía que le practicaron el 12 de enero pasado:

“Hace 2 años me hicieron la primera extracción y hace 20 días me hicieron la segunda extracción, en la zona sacro-lumbar. La primera fue en la zona de glúteos y la segunda en la zona de glúteos y sacro-lumbar…

Mi mamá me hace mis curaciones. Aquí, donde me ven, estoy fajada y ya casi cumplo el mes de operada, el 12 de febrero”

Aunque quiso dar tranquilidad sobre la recuperación total, prefirió no adelantarse, pero abrió la posibilidad para que el proceso se demore un tiempo más:

Y con mucha más tranquilidad y confianza, la llanera confesó que la anestesia la hizo vivir un drama inexplicable, apenas despertó de la larga operación:

“La cirugía duró 3 horas, pero me quedé en recuperación un buen rato, porque me desperté y la anestesia me ‘maluqueó’. La anestesia nunca me ‘maluquea’, pero, esta vez me dio durísimo.