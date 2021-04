La también jurado del programa ‘¿Quién es la máscara?’ del Canal RCN que aún no se estrena, les confesó a sus fans en las historias que estuvo alejada de sus redes sociales porque contrajo el virus por segunda vez.

Lina Tejeiro recordó que en septiembre del año pasado se enteró que ya le “había dado porque tenía anticuerpos”, pues fue completamente asintomática y no se dio cuenta.

Sin embargo, esta vez fue diferente y el contagiarse de coronavirus nuevamente sí afectó su salud y describió los síntomas que tuvo:

“Perdí el olfato, el gusto y sentía escalofríos, a veces. Me tuvieron que hacer nebulizaciones porque me dio una tos terrible. En realidad estaba completamente asintomática hasta que me salió positiva la prueba y ahí me aparecieron todos los síntomas. Lo único que no me dio fue fiebre, me dio mucho sueño y desaliento. Esta vez si me dio durito”.