Pese a que estuvo varios días alejada de las redes sociales, Lina Tejeiro reapareció este lunes para protestar en contra de la reforma tributaria que presentó la semana pasada el Ministerio de Hacienda, la cual ha causado bastante polémica.

La artista, que ha participado en varias producciones internacionales y nacionales, publicó varias historias en su cuenta oficial de Instagram rechazando el proyecto. Incluso, etiquetó al presidente Iván Duque.

“¿Qué si no me da miedo hablar de política? Claro que me da miedo. Sin embargo, me da más miedo que mi familia muera de hambre. Sé que alzar la voz y sentir empatía por los demás ayudará. No a la reforma tributaria”, escribió.