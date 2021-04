green

En sus redes sociales, Jessica Cediel ha compartido imágenes de sus mascotas, pues está rodeada de un felino y un canino que la acompañan día a día y la hacen feliz.

Sin embargo, durante la última semana ella había compartido que uno de ellos no estaba tan bien de salud. Aunque no compartió cómo fue esa visita veterinaria, sí le dijo a sus seguidores que el diagnóstico es coronavirus.

“Hay mucha gente que me está preguntando por Júpiter, que cómo seguía. Ayer lo tuve que llevar al veterinario, le hicieron exámenes y a qué no adivinan: mi gato tiene coronavirus”, dijo la joven en su cuenta de Instagram.

Ella le expresó a sus seguidores que su animal de compañía no es callejero y que su otra mascota también podría estarlo porque le empezaron los primeros síntomas.

“No entiendo por qué ni cómo fue porque él, normalmente, no sale. La primera vez que lo saqué fue hace como tres meses entonces no sé. Lo peor de todo es que ser lo pegó a Perseo (su perro) porque también empezó con la estornudadera”, dijo.

No obstante. ella, amante de los animales, contó que no hay nada de qué preocuparse porque “todo está bien, bajo control, pero no es malo para nosotros”.

Estas son las declaraciones de Jessica Cediel a sus seguidores sobre el diagnóstico que le hicieron a su gato.

Aunque ella no enfatizó qué coronavirus es, pues hay varios tipos y el último detectado fue el SARS-CoV-2, las críticas por sus palabras no han parado.

Cabe recordar que desde hace un año, cuando inició la pandemia se dio a conocer que los animales de compañía no eran transmisores del COVID-19 y luego de 12 meses de estudios esta afirmación no ha cambiado.