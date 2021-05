green

En el episodio estreno de la serie ‘The Me You Can’t See’, de la plataforma Apple TV, la estrella del pop compartió detalles del duro episodio que cambió su vida y dejó secuelas físicas en su salud.

El relato de Lady Gaga comenzó con un episodio posterior al abuso, cuando ya trabajaba en la industria de la música. “Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. […] “Dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, y me quedé paralizada”, contó la artista, en la serie de Apple TV.

La cantante reveló que luego de ese episodio con el productor sintió un dolor similar al que había sentido años atrás (haciendo referencia al abuso sexual que sufrió). En ese momento, hizo la dura revelación.

“Estuve enferma durante semanas y semanas. Después, me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en la esquina [afuera] de la casa de mis padres. Estaba vomitando y enferma, porque había sido abusada. Estuve encerrada durante meses”, manifestó la estrella del pop.

Añadió que tuvo un “brote psicótico” que persistía durante la grabación de la película ‘A Star is Born’, de 2019, la cual le valió una nominación al Óscar como mejor actriz y un triunfo en la categoría de mejor canción.

“La forma en que me siento cuando tengo dolor es como me sentí después de que me violaron. Me han hecho tantas resonancias magnéticas y escáneres en los que no encuentran nada. Pero tu cuerpo recuerda”, confesó la artista en el programa coproducido por el príncipe Harry.

Precisamente, el hijo del príncipe Carlos y la princesa Diana protagonizó el otro segmento del programa. Allí, habló sobre las dificultades que vivió en su adolescencia, así como el “acoso contra él y su esposa” Meghan Markle.

“Pensaba que mi familia me ayudaría, pero todas las demandas, los pedidos, las señales hallaron un silencio o una indiferencia total”, explicó Harry sobre las dificultades que él y su esposa tuvieron antes del nacimiento de su hijo Archie.

No hay revelaciones escandalosas, pero el hijo menor del príncipe Carlos y la princesa Diana asesta en esta serie un nuevo golpe a la casa Windsor, ya sacudida por la entrevista que él y Meghan ofrecieron a Oprah Winfrey para la cadena estadounidense CBS a inicios de marzo.

Criticó nuevamente a su padre, acusado de indiferencia hacia sus hijos. “Cuando era más joven, mi padre nos decía a William y a mí: fue así para mí, así que será la misma cosa para ustedes”, relata Harry, de 36 años, sobre la agresividad de los tabloides británicos que se frotan las manos con los rumores y escándalos de la familia real.