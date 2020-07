Con bombos y platillos, o mejor, con frutas, verduras y flores, Kanye West celebró en Twitter que, supuestamente, la fortuna de Kim Kardashian había llegado a los mil millones de dólares luego de la venta por 200 millones de dólares del 20 % de su compañía KKW Beauty a Coty.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire

You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family

So blessed this is still life

So I made you this still life

We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah

— ye (@kanyewest) June 30, 2020