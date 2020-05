green

La publicación especializada dijo que la mamá del clan Kardashian-Jenner y su hija menor tienen contadores que crearon “declaraciones de impuestos falsas” para hacer creer que la compañía de Kylie, Kylie Cosmetics, había obtenido ganancias entre 307 y 360 millones de dólares, cuando la realidad de sus números en el periodo de 2016 a 2018 fue entre 125 y 177 millones de dólares.

TMZ, sitio que recoge la historia, aclara que Forbes no está acusando a la familia de reportar una declaración falsa al gobierno, sino que fue una estrategia que usaron con ellos para poner a la empresaria mucho más rápido en la cima del listado de los jóvenes multimillonarios hechos por sí mismos.

Con las supuestas cifras reales y la venta el año pasado del 51 % de su empresa, Kylie estaría por llegar a ese estatus muy pronto, pues su fortuna asciende en todo caso a unos 900 millones de dólares. El punto es que, de ser cierto lo que dice Forbes, no lo habría alcanzado el año pasado, cuando se anunció con bombos y platillos.

La noticia de su presunto engaño no pasó desapercibido para la mamá de Stormi, que dedicó una serie de trinos al tema, pero sin darle mayor importancia: “¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación … todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca solicité ningún título ni intenté mentirme allí NUNCA. Punto”, escribió en la red social.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

También en Twitter, Kylie Jenner dijo tener una lista de “100 cosas más importantes” antes de fijarse en cuánto dinero tiene, y reiteró que es una afortunada con “una hermosa hija y un exitoso negocio”, que la hacen estar “perfectamente bien”.

i can name a list of 100 things more important right now than fixating on how much money i have — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020