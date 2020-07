green

Durante un un Instagram Live con la revista 15 Minutos, Iván comentó que conoció a muchas personas memorables durante su paso por ‘El Desayuno’ y ‘Nuestra Casa’, programas de la mañana que habrían sido retirados por no cumplir las expectativas.

Aunque no todo fue ‘color de rosa’ para el conductor de televisión, pues aprendió a no ser tan ingenuo y a identificar la maldad de las personas. También comentó que si viera su salida del canal con otros ojos, y no por el lado amable, lo desgastaría mucho emocionalmente.

“En dos años aprendí que hay muchos hijueputas en el camino y que uno tiene que aprender a defenderse”, agregó al medio con evidente rabia; no obstante, segundos después pidió disculpas por la grosería, aunque “hay gente que no se merece sino esa palabra”.

Pese al evidente sinsabor que aún le provoca la salida y el paso por el canal, el presentador aseguró que se fue “muy feliz y muy contento”, puesto que, como mencionó en un inicio, los equipos de producción le dejaron grandes enseñanzas y relaciones fraternales.

Aquí, la entrevista. El momento exacto de su declaración está a partir del minuto -45:40: