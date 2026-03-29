La actriz Katherine Escobar Farfán compartió detalles inéditos sobre su vida personal en una entrevista con el programa de entretenimiento, donde habló de los episodios más complejos que ha enfrentado.

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Durante la conversación, la artista contó que creció en Pereira en un entorno de escasos recursos, lo que marcó su infancia y su manera de relacionarse con los demás. Según relató, tuvo dificultades para integrarse socialmente, algo que influyó en su desarrollo en los primeros años.

Asimismo, explicó que su adolescencia estuvo marcada por actitudes rebeldes y la búsqueda constante de afecto, lo que la llevó a involucrarse en distintas relaciones sentimentales mientras intentaba construir una vida diferente a la que conocía.

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Katherine Escobar Farfán contó que intentó quitarse la vida en dos ocasiones

En medio de su testimonio a ‘La red’, la actriz reveló que atravesó momentos críticos en su salud emocional, enfrentando episodios de depresión y ansiedad.

De acuerdo con lo que contó, tuvo dos intentos de atentar contra su vida. El primero ocurrió durante una relación sentimental y bajo efectos del alcohol, cuando intentó lanzarse contra un vehículo, pero fue detenida a tiempo.

El segundo episodio se dio por la ingesta de pastillas, situación en la que sus padres lograron intervenir antes de que ocurriera una tragedia.

La actriz también reconoció que en esa etapa recurrió al consumo de alcohol y drogas como una forma de evasión frente a las dificultades que atravesaba.

El proceso que le permitió salir adelante a Katherine Escobar Farfán

Tras esos episodios, Katherine Escobar Farfán inició un proceso de transformación personal enfocado en entender su historia y sanar heridas del pasado.

Uno de los pilares de ese cambio, según explicó, fue la espiritualidad, que le permitió reconstruir su relación con su familia y resignificar su infancia.

Actualmente, la actriz aseguró que atraviesa una etapa de estabilidad, es madre y mantiene una relación de pareja desde hace varios años, lo que describe como un punto de equilibrio tras los momentos difíciles que vivió.

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