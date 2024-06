Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

El famoso cantante Justin Timberlake se presentó ante un tribunal después de ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en Long Island, Nueva York.

Según informó la revista Variety este miércoles, el juez decidió ponerlo en libertad sin necesidad de pagar una fianza.

(Lea también: Justin Timberlake fue arrestado en Nueva York por conducir pasado de tragos)

El incidente se produjo cuando Timberlake, al ser detenido, se negó a realizar la prueba de alcoholemia. Su abogado explicó que esta negativa fue la razón principal por la que se le imputaron cargos por conducir ebrio.

Además, el cantante enfrenta acusaciones adicionales por no detenerse en una señal de alto y no mantenerse en el carril correcto, por las cuales deberá declarar el próximo 26 de julio.

Por qué fue detenido Justin Timberlake en Nueva York

La detención de Timberlake tuvo lugar en Sag Harbor, una exclusiva zona de playas en los Hamptons, aproximadamente a 150 kilómetros al este de Nueva York. La policía local informó que el cantante de ‘Mirrors’ fue observado alrededor de las 12:37 a.m. del martes conduciendo un BMW modelo 2025 en estado de ebriedad. Testigos indican que el artista no se detuvo en una señal de alto y no permaneció en su carril, según reportó la cadena CNN.

Los registros judiciales describen a Timberlake con los ojos “inyectados en sangre y vidriosos”, y mencionan un “fuerte olor a bebida alcohólica” en su aliento. Un oficial del Departamento de Policía de Sag Harbor Village destacó que el cantante parecía incapaz de mantener la atención, tenía una forma de hablar lenta y caminaba de manera inestable. A pesar de ser sometido a varias pruebas, Timberlake obtuvo malos resultados en todas ellas.

(Vea después: Britney Spears revela que abortó durante relación con Justin Timberlake)

El estadounidense rechazó en tres ocasiones someterse a una prueba química para determinar si había consumido sustancias tóxicas. En su primera negativa, el cantante declaró: “No, no voy a hacer una prueba química”, según las fuentes.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.