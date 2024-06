El artista pop Justin Timberlake fue detenido en Long Island, este de Nueva York, Estados Unidos, por conducir en estado de embriaguez, confirmaron este martes las autoridades locales.

El “Príncipe del pop”, que cuenta con 10 premios Grammy y también una carrera como actor, compareció este martes ante la fiscalía de Sag Harbor antes de ser liberado.

El cantante fue citado para el 26 de julio de nuevo ante la justicia, confirmó a la Agencia AFP una fuente del tribunal.

Fotografías de la prensa local muestran al artista de ‘Sexy back’ y ‘Cry me a river’, de 43 años, saliendo del tribunal vestido con una gorra, gafas de sol, jeans y camisa oscura.

First photos of Justin Timberlake (@jtimberlake) leaving the Sag Harbor Police Department following his arrest for DWI. pic.twitter.com/EZbyqmTalS

— 104.1 Power Fm (@1041P0WERFM) June 18, 2024