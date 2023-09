Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass y Chris Kirkpatrick, integrantes de NSYNC, le entregaron la noche de este jueves 12 de septiembre a Taylor Swift el premio a mejor videoclip por su canción ‘Anti-Hero’ en el marco de los MTV VMAs 2023.

“¡Tenía sus muñecos!”, dijo Taylor después de abrazar a los cinco integrantes del grupo, quienes le dieron sus famosas ‘friendship bracelets’ (pulseras de la amistad). “Ustedes son la personificación del pop. Me encanta hacer música pop, me encanta hacer vídeos de música pop”, les dijo.

La cantante, muy consciente de los rumores que apuntan a un reencuentro de la agrupación, aprovechó el momento para preguntares: “¿Están haciendo algo? ¿Qué va a pasar ahora? ¡Van a hacer algo y necesito saberlo!”.

El momento en el que NSYNC le entregan el premio a Taylor Swift

Por ahora no hay confirmación oficial del encuentro, sin embargo se sigue especulando que raíz del próximo estreno de la película animada “Trolls Band Together”, en la que se relata la historia de NSYNC donde recorrerá sus inicios, habrá alguna presentación de nuevo juntos tras 21 años de no hacerlo.

“Solo queríamos decirle gracias a MTV y especialmente a todos ustedes. “Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por apoyar siempre a sus artistas musicales favoritos”, dijo Joey entre gritos de los fans.

Billboard recuerda que en agosto de 2013, Timberlake recibió el Video Vanguard Award en los VMAs de MTV e interpretó un popurrí de 12 canciones que abarcó toda su carrera y que incluyó ‘Bye Bye Bye’ y ‘Girlfriend’ junto a sus hermanos *NSYNC.