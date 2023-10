La historia de amor entre dos de las mayores estrellas del pop de los 2000, Britney Spears y Justin Timberlake, ha sido objeto de atención y especulación por las recientes declaraciones de la princesa del pop en sus memorias ‘The Woman in Me’, refiriéndose a un episodio de los “más agonizantes” que había experimentado mientras era pareja de Timberlake.

Spears y Timberlake se cruzaron por primera vez en el set de ‘The Mickey Mouse Club’ en 1992, cuando eran unos niños. En aquel entonces, eran jóvenes talentos que formaban parte del elenco del popular programa infantil.

Para 1998, Britney y Justin se embarcaron en una gira juntos como parte del tour de NSYNC, el grupo de pop masculino liderado por Timberlake. Esta colaboración les dio la oportunidad de pasar más tiempo juntos. Durante 1999, su relación comenzó alejada del ojo público. La pareja mantuvo su amor en privado, lejos de las cámaras y los titulares.

Fue hasta el año siguiente, en los MTV Video Music Awards en el año 2000, cuando confirmaron oficialmente su romance en la alfombra roja.

En aquel entonces, Timberlake estaba en sus épocas como el chico de la banda NSYNC, mientras que Britney Spears ya había alcanzado un estatus de superestrella. Su relación fue seguida de cerca por los medios y se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la música pop de la época.

