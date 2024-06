Se llamaba Yurgen Andrés Reyes García, era natural de Soledad, Atlántico, y tenía 31 años de edad. Así fue identificado el hombre que perdió la vida por inmersión en la tarde del pasado domingo 16 de junio en el lago Percy Priest, en Tennessee, Estados Unidos. Esta fue similar a la que le ocurrió a un connacional en Polonia.

Reyes estaba en el lago con varios amigos cuando, según testigos, se alejó “alrededor de 15 metros de la orilla”, y siendo las 12:30 p. m. comenzó a tener problemas para nadar. Aunque sus amigos creyeron que se trataba de una broma, el hombre terminó perdiendo la vida.

A Yurgen Andrés lo intentaron auxiliar, pero desafortunadamente no fue posible. Siendo las 2:35 p. m., el personal de rescate sacó su cuerpo sin vida del cuerpo de agua.

“Él nació en Soledad, nos criamos desde niños en Villa Zambrano. Él se fue el 5 de octubre para Tennessee, se encontraba en ese país trabajando por su sueño americano, por su sueño de salir adelante, pero no se le dieron las cosas y partió antes de. Esto es muy duro, la familia está muy conmovida, mi mamá está muy destrozada “, contó Windy Serrano , hermana de Yurgen.

En medio del dolor por esta tragedia, su familia también atraviesa la preocupación por el proceso de repatriación del cuerpo de Reyes. Yurgen deja un hijo de 11 años lamentando su muerte. La madre del menor inició una campaña en GoFundMe con el fin de recaudar fondos.

“Les estamos pidiendo a todos una colaboración, estamos recaudando recursos por medio de una página, también estamos haciendo rifas, vamos a vender hallacas, vamos a vender sopas y todo para que se haga posible la repatriación de su cuerpo. Él se encuentra en la funeraria de Tennessee, pero para poderlo traer son más de 7.000 dólares, es una cantidad que no tenemos en el momento. Le pido al alcalde Char, a la alcaldesa de Soledad, a todos los que me puedan ayudar a gestionar, porque nos comunicaron que si pedía una visa humanitaria yo me podía ir y sería más fácil la entrega y la cuestión del dinero porque en la Embajada de Estados Unidos nos podían ayudar, les pido que se pongan la mano en el pecho, somos una familia de colombianos, barranquilleros y soledeños”, expresó Wendy.