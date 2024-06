La Selección Colombia jugó un partido preparatorio para la Copa América frente a Estados Unidos en Maryland y consiguió un importante triunfo de 5-1 gracias a los goles de Jhon Arias, Rafael Santos Borré, Richard Ríos, Luis Sinisterra y Jorge Carrascal.

(Ver también: Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia; queda un juego antes de la Copa América)

Con este resultado, los hinchas están más que ilusionados para la Copa América, pues van muchos compromisos sin derrota y por eso es que se cree que se puede conseguir el segundo título en la historia.

De hecho, los aficionados están tan contentos con el equipo nacional que hacen lo que sea por tomarse una foto con los jugadores, incluso hasta meterse al terreno de juego, lo cual está prohibido pero a muchos no les importa.

Lee También

De hecho, apenas se terminó el compromiso contra Estados Unidos, aficionados colombianos se metieron al terreno de juego, pero antes de lograr su cometido de llegar hasta los jugadores, fueron interceptados muy fuerte por la seguridad del estadio.

These fans risked it all to get close to the Colombia players 😳 pic.twitter.com/MeryUvIV0z

— B/R Football (@brfootball) June 8, 2024