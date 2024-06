Desde el pitazo inicial, el conjunto ‘Tricolor’ comenzó a mostrar su intensidad y las ganas de ir a buscar el partido. Fue así como en solo 5 minutos del primer tiempo halló la anotación con la que abrió el marcador.

Esta se dio luego de que James Rodríguez intentara un pase filtrado, el cual fue cortado por el lateral estadounidense Antonee Robinson. Sin embargo, el norteamericano dejó el balón en el área, justo por donde estaba pasando Jhon Arias, quien no dudó en rematar.

El disparo contó con la suficiente potencia para que el arquero Matt Turner no pudiera detenerlo, pese a que el balón ingresó por el palo que cubría precisamente el guardameta.

Acá, el video del primer gol:

It only took Colombia five minutes ⚡

pic.twitter.com/qCblrBuVqz

— B/R Football (@brfootball) June 8, 2024