El momento deportivo de la Selección Colombia es inmejorable, pues desde que Néstor Lorenzo asumió como entrenador el equipo no ha vuelto a perder y por eso muchos se ilusionan con hacer un buen papel en la Copa América que comienza el 20 de junio.

(Ver también: Colombia vacunó de entrada a Estados Unidos con chilena de Borré y golazo de Jhon Arias)

De hecho, en el penúltimo amistoso del combinado nacional previo al torneo internacional, en el que Colombia se midió con Estados Unidos, el equipo de Lorenzo se hizo fuerte y en cuestión de 20 minutos ya iba ganando por 2-0 gracias a los goles de Jhon Arias y Rafael Santos Borré, demostrando que están en un gran nivel pensando en el torneo.

Rafael Santos Borré doubles Colombia’s lead in 𝐒𝐓𝐘𝐋𝐄 🚲

Watch USA vs. Colombia on TNT, Max or truTV 📺 pic.twitter.com/qGD7nqfDys

— B/R Football (@brfootball) June 8, 2024