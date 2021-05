green

Este lunes, en Noticias Caracol entrevistaron a Emilio Archila, consejero presidencial y miembro de la mesa de negociación por parte del Gobierno Nacional, y a Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.

Cuando estaba terminando la charla con el miembro de la CUT, quien también hace parte del comité del paro que recientemente presentó un nuevo pliego de peticiones, Juan Diego Alvira intervino para hacerle algunos cuestionamientos sobre lo que ellos están pidiendo.

“Yo meto la cucharada. Buenos días, déjeme preguntarle lo siguiente. Ustedes plantean siete puntos como parte del acercamiento del acuerdo. El primero de ellos es el de la protesta social definiendo nuevas reglas y protocolos. Yo no entiendo, si han quebrado 500.000 empresas, si la gente está aguantando hambre, si hay desempleo, si los jóvenes no encuentran mecanismos democráticos para ser escuchados ¿por qué no es eso el primer punto? La falta de oportunidades y sí protesta social, explíquemelo”, le dijo el presentador del informativo de la mañana.

Maltés le contó a él y a los televidentes que esa solicitud la habían hecho desde hace casi un año y que, además de eso, hay otros doce puntos más dentro de las solicitudes que le han hecho a Iván Duque.

“Buenos días. Este pliego de peticiones se lo presentamos el 20 de junio del año pasado al presidente Duque y nunca nos quiso recibir. Entonces la ciudadanía debe mirar quien es el que tiene interés en negociar y quien no. Es más, después del paro de 21 de noviembre del 2019 le dijimos al presidente que necesitábamos renta básica y le presentamos 13 ejes antes de discutir, antes de la pandemia…”, expresó hasta que Juan Diego lo interrumpió.

Desde ese momento, la conversación tomó otro tono. El presentador de Noticias Caracol, quien hace poco contó que duró días sin ver a su hija, cuestionó que lo primero que estuvieran pidiendo estuviera relacionado a las protestas y no a solucionar las falencias que tienen miles de colombianos que están sin empleo y no ven oportunidades en su futuro, pues ya se conoció que vendría recortes de personal.

Juan Diego Alvira: “Permítame, no debería ser eso el primer punto: renta básica para los colombianos que están en este momento empobrecidos, para los desempleados, no debería ser ese el primer punto antes que unas protestas. Porque si vamos a definir las reglas de una protesta, vamos a seguir más adelante de protesta en protesta”.

Francisco Maltés: “Excúseme Juan Diego, repito, desde el 20 de junio del año pasado, el pliego está en el escritorio del presidente y solamente quiso llamarnos un año después. El Gobierno tiene una responsabilidad por no atendernos y no atender el estallido social que venía desde noviembre del 2019. A ellos no les gusta el diálogo, la negociación y si el presidente nos hubiera atendido hace un año esto no hubiera sucedido”.

J.D.A.: “¿No debería ser ese el primer punto? El hambre, la renta básica, el desempleo, antes que las protestas. La gente que por ejemplo está quebrada, los 500.000 empresarios de los que usted habla. La gente quiere soluciones ya, inmediatas. ¿Por qué solucionar primero protocolos de protestas?, yo no lo entiendo”.

F.M.: “Por una razón muy sencilla, vimos el viernes pasado, personas de civil disparando armas cortas y largas a los manifestantes. No podemos sentarnos en una mesa a hablar de los problemas graves que tiene el país mientras en la calle les disparan a los manifestantes. Las armas son monopolio del Estado y ellos no han dicho nada de eso. La protesta social no se resuelve a tiros”.

J.D.A: “Se resuelve calmando el hambre de la gente, se resuelve dándole oportunidades a la gente, así se resuelve la protesta social de forma definitiva, no poniendo otros puntos por encima de lo verdaderamente grave que tiene el país, que es el hambre”.

Así fue el momento entre el presentador y el miembro del comité del paro durante la emisión del noticiero de este lunes 31 de mayo:

Finalmente, el presidente de la CUT pidió condenar el uso de armas por parte de civiles, tal como sucedió en Cali, donde varios hombres fueron fotografiados empuñando pistolas. De hecho, uno de ellos ya se manifestó y explicó cuál fue la razón por la que desenfundó su arma.