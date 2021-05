green

Este domingo se conocieron unas imágenes de hombres armados que salieron a las calles de Cali el pasado 28 de mayo y en redes sociales difundieron la identidad de uno de ellos. Se trata de un joven que en sus redes sociales tenía fotos junto a algunos ‘influencers’ colombianos de mucho reconocimiento.

Uno estos ‘influencers’ con los que este hombre tenía fotos es Mateo Carvajal, el reconocido antioqueño con 3.9 millones de seguidores en Instagram. Luego de que empezara a recibir amenazas e insultos en su perfil, Mateo decidió contar todo lo que sabe de él y decir cómo lo conoció.

“Me parece una situación delicada porque empieza a recibir notificaciones en el celular en las que me insultan y me dicen un montón de cosas por una situación en la que yo no tengo nada que ver. Cada quien es responsable de las acciones y decisiones que toma. Así mismo es responsable de los errores que comete y lo digo especialmente por lo de él, una persona con la que sí he trabajado”, dijo Carvajal en el inicio de sus historias.

Mateo Carvajal cuenta por qué conoce al hombre armado de Cali

Según dijo el antioqueño, su vínculo con esta persona sucedió hace varios años y actualmente no tienen ninguna amistad ni otra cercanía por la que él deba recibir tantas agresiones virtuales. De hecho, él mismo expresó que siempre ha sido una relación laboral.

“Fue como en el 2019 porque él tiene una agencia de publicidad y ha trabajado, me ha mandado clientes, hemos hechos videos, pero de allá a que yo sepa que hace, con quien vive, o que no hace, pues se sale de mis manos. Yo tengo con él una relación netamente laboral”, expresó el joven que se tomó una pausa de sus vacaciones en México para hablar de este hecho.

Aunque no mostró el contenido que hicieron juntos en ese tiempo, Mateo aseguró que él y otros famosos que están siendo señalados por esas fotografías se las tomaron en espacios laborales.

“Entiendo que la gente reaccione porque se meten en el perfil de él y ven fotos con ‘influencers’. Claro, el trabajo del ‘man’ es hacer contenido audiovisual, tiene una agencia de eso, clientes que nos presentan y nos contratan a nosotros”, expresó.

Más adelante retomó el tema para expresar que ni él ni otras personas de su medio pueden controlar la vida de aquellos con quienes se toma fotos.

“Hay otros colegas del medio involucrados por lo mismo, tirándoles por fotos, pero cuando compartimos una foto no le preguntamos a nadie si es de derecha o izquierda, si es bueno o malo, si se va a portar bien o mal, uno hace las cosas por trabajo y ya”, manifestó.

La opinión de Mateo Carvajal sobre este hombre armado

Mateo dice no tener ninguna relación cercana con este joven al que se le vio empuñando un arma el pasado 28 de mayo, pero asegura que debe hacerse responsable de las acciones legales que eso tenga.

“Yo soy partidario de que la persona que comete cualquier acción, la que sea, pues debe hacerse responsable de eso que hizo. Yo lamento mucho lo de él, no sé por qué lo habrá hecho, me da condolencia con su familia porque debe estar en un mier.., pero si esa es la consecuencia de salir y manifestarse de la forma que lo hizo, pues ya tendrá sus razones. Él debe asumir las consecuencias y pues lo lamento mucho por él y su familia”, expresó en sus historias de Instagram.

A pesar de que el vínculo es netamente laboral, a Mateo Carvajal lo continúan señalando por esas imágenes y desea que paren las amenazas en su contra.