La semana pasada el ‘influencer’ mexicano Luisito Comunica llegó a Cali para desarrollar contenidos y registrar las adversidades por las que está pasando la ciudad y en general, Colombia.

El ‘youtuber’ ha acompañado a las personas a las manifestaciones y este sábado también visitó uno de los barrios más pobres de Cali, Siloé. Allí, acompañado de varias personas realizó un recorrido junto a habitantes del sector, convivió y dialogó con algunos de ellos y logró captar diversas fotos que subió a su Instagram.

Posterior a esta visita, Luisito fue a uno de los lugares más emblemáticos de Cali, ‘El Mulato Cabaret‘, espacio que denominan como el templo de la salsa, el baile y el sabor.

Durante su paso por el establecimiento lo animaron a tomar una clase de salsa y por medio de sus redes sociales decidió compartir un video en el que se le ve muy feliz junto a una profesora, bailando ‘Cali Pachanguero’ del ‘Grupo Niche’.

Además de verse bastante contento, acompañó la publicación de una pequeña frase que decía: “Me dieron una pequeña clase de salsa y yo ya me sentía bien pro“. Posteriormente, Comunica afirmó que no sabía que esta ciudad era la capital de ese género musical.

Así mismo, minutos después pudo presenciar un show del lugar y también realizó un recorrido por el establecimiento, con un anfitrión de lujo, el coreógrafo caleño, fundador del lugar, Luis Eduardo Hernández.

Aquí, el video de la clase de salsa que tomó Luisito Comunica.