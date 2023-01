En entrevista con Diva Rebeca, el analista político y comentarista económico del canal RCN, Juan Daniel Oviedo, habló de algunos detalles de su vida personal. Por primera vez se refirió a detalles de su cómo se enamoró del joven que le robó el corazón.

Oviedo aseguró que estaba dictando clases en la Universidad y lo vio pasar: “Cuando yo veo a un chico con una sonrisa encantadora, alegre, tomando jugo de naranja que iba para su taller cerca Externado yo dije ‘cosota’. Yo quiero hablar con él y desde lejos le dije ‘hola’, le hice una señal. Paró, nos cruzamos el teléfono y nos pusimos una cita al siguiente día y ahí empezó todo. Desde ese sábado no nos hemos soltado”.

Su actual pareja, Sebastián Reyes, no solo le siguió la cuerda y se atrevió a cumplirle esa curiosa cita, sino que además nunca supo cómo fue que terminó tan involucrado. “Pasamos el fin de semana juntos y luego nos encontrábamos los fines de semana, se fueron alargando esos fines de semana y ya para noviembre estábamos viviendo prácticamente juntos”, relató el exdirector del Dane.

Pero no todo ha sido color de rosa en la vida amorosa de Juan Daniel. En 2015 vivieron una fuerte crisis que los obligó a partir cobijas. “Tuvimos una parada. Pero lo supimos manejar, el tiempo ayuda a reconciliar diferencias. Para finales de ese año (2015) volvimos a estar juntos. No fue nada grave. Ahora todo está muy bien”, añadió entre risas.

Además, dijo ser un admirador ferviente de su pareja quien trabaja en el barrio Santa Fe con mujeres trans, en el proyecto El Olympo. “Me parece que el trabajo que hace Sebastián es muy bonito, y la humanidad de todas las chicas que trabajan con él enriquecen mucho”, aseguró el también economista.

Y en ese sentido aprovechó para empezar a proponer cambios como candidato a la Alcaldía de Bogotá. Dijo que se necesita ir en la vía de emplear a personas trans y ofrecerles nuevas oportunidades, estrategias de formación fuertes para iniciar la transición.

También dijo no ser uribista, y aunque su mentora fue Paloma Valencia aseguró que llegaría a gobernar sin deudas políticas. “Uno no puede negar cómo llegó al punto en el que está en este momento. Yo tuve mentoras, jefes que me dieron oportunidades de trabajo, tuve alguien que me impulsó para que me fuera a estudiar a Francia, ella para mí es una persona importante en mi vida. Pero que Paloma Valencia tenga cercanía tenga cercanía con el uribismo no me convierte a mí en una persona uribista a ciegas”, concluyó.