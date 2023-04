Jennifer Aniston, protagonista de ‘Friends’, confesó en el podcast Ladies First con Laura Brown, de la revista InStyle que gastó su primer pago por trabajar en la serie en algo poco usual para una actriz. Aniston explicó que su primer derroche real fue un auto antiguo que había deseado durante dos años y al momento de la compra no salió como ella lo imaginaba.

“Mi primer gran gasto fue un coche, era un Mercedes 270 SL color crema. Estaba en La Ciénaga y siempre tuvo un anunció diciendo ‘en venta’ durante como dos años. Y recuerdo haber pensado: ‘¿No sería genial si pudiera comprar ese auto algún día?’”, dijo la actriz.

“Luego sucedió el primer año de ‘Friends’ y pensé: ‘¿Sabes qué? Voy a comprar ese auto antiguo, porque siempre me ha gustado ese auto’. No recuerdo cuánto era. Podrían haber sido como $ 13,000 dólares”, dijo la actriz sobre el precio del auto. Sin embargo, no fue un dinero bien invertido, ya que no estaba en óptimas condiciones.

“Me llevó a casa. Y ni siquiera creo que haya llegado a casa justo antes de que sonara como un ruido. Entonces, sinceramente, podría haber sido solo el armazón de un automóvil y yo fui una tonta para finalmente comprarlo”, dijo. Agregó que tuvo que invertir más dinero en la reparación del auto, pero no lo usó más de dos veces.

La generación Z y ‘Friends’

Aniston recibió recientemente una reacción negativa en las redes sociales después de que comentó sobre la actitud de las nuevas generaciones sobre la serie que protagonizó durante 10 años.

“Hay toda una generación de personas, niños, que ahora vuelven a los episodios de ‘Friends’ y los encuentran ofensivos”, dijo Aniston a Associated Foreign Press mientras promocionaba su nueva película junto a Adam Sandler. “Hubo cosas que nunca fueron intencionales y otras que deberíamos haberlo pensado. Pero no creo que haya una sensibilidad como la que hay ahora”.

Una de las críticas más destacadas del programa es la falta de diversidad racial en el reparto, algo por lo que ha sido criticado en los últimos años. Además, también criticaron la actitud del programa hacia los personajes LGBT. A menudo este tema se trataba como un chiste por su efecto cómico sus 10 temporadas y a personajes diversos nunca se les dio una historia más digna o protagonismo.