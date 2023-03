De acuerdo con CNN, mientras Jennifer Aniston promocionaba su nueva película de Netflix ‘Murder Mystery 2’, coprotagonizada por Adam Sandler, tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema y mencionó que “la comedia evolucionó, las películas evolucionaron”, por lo que ahora hay una respuesta diferente por parte del público.

(Vea también: Jennifer Aniston y Adam Sandler dieron regalazo a presentador de Red+ Noticias.)

Además, se refirió a lo mucho que cambió la cultura desde el estreno de ‘Friends’ en 1994, pues la juventud de ahora tiene una mirada diferente en varios temas de coyuntura y en cuanto a lo que antes era ‘gracioso’.

“Hay toda una generación de gente, niños, que ahora vuelve a ver episodios de ‘Friends’ y los encuentra ofensivos. Había cosas que nunca fueron intencionales y otras… bueno, deberíamos haberlo pensado bien, pero no creo que hubiera una sensibilidad como la que hay ahora”, puntualizó Aniston.

Lee También

Por ejemplo, la falta de diversidad en la serie ha sido un tema controvertido desde hace tiempo, según confirmó el portal de noticias.

Por su parte, la cocreadora de la serie, Marta Kauffman, expresó su remordimiento al respecto al tema, el año pasado.

“Admitir y aceptar la culpa no es fácil, es doloroso mirarse al espejo. Me avergüenza no haberlo sabido hace 25 años”, dijo Kaufman a Los Angeles Times.