El viernes 24 de enero de 2025, el ‘influenciador‘ mexicano Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue declarado culpable del delito de “feminicidio en grado de tentativa”

por haber agredido a una mujer de 51 años en un estacionamiento y haber grabado todo en un video que se volvió viral en redes sociales.

El creador de contenido fue detenido en abril de 2024 y, desde entonces, se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlanepantla (Barrientos).

Qué hizo ‘Fofo’ Márquez

En el clip que desató la indignación pública y se publicó en febrero de 2023, Edith N., la víctima, explicó que, sin querer, golpeó con su vehículo el espejo retrovisor de la camioneta donde viajaban Rodolfo y una joven.

“El chavo (Rodolfo) creyó que yo me iba a ir, yo me imagino. Le dije: ‘voy a sacar mis papeles’, y él respondió: ‘¿Sí le vas a hablar al seguro?’, ‘sí’, y ahí fue cuando abrió la camioneta, dijo ‘que se me hace que no’, y empezó a patearme”, relató la mujer.

Según medios locales, el influenciador practicaba boxeo recreativo, lo que hizo que los golpes fueran lo suficientemente fuertes como para hacerla caer en plena avenida, dejándola en riesgo de ser atropellada.

Por su parte, la defensa de ‘Fofo’ emitió un comunicado oficial en el que alegaron que las acusaciones eran infundadas y que nunca tuvo la intención de acabar con la vida de la mujer. Sin embargo, las pruebas presentadas durante el juicio fueron contundentes.

Previo a la resolución judicial, Márquez ofreció una disculpa pública a la víctima durante una audiencia:

“Quiero aprovechar este momento para pedir una disculpa pública a la señora Edith y a todas las mujeres de México (…). Que esto sirva de ejemplo para los jóvenes del país para que no se repita el daño”.

Sin embargo, Edith N. no las aceptó y respondió de manera contundente: “Sus disculpas no son sinceras, de él no hay arrepentimiento todavía”.

Por el momento, se espera que el lunes 27 de enero se dé a conocer la condena. La pena de ‘Fofo’ Márquez podría alcanzar hasta los 40 años de prisión.

¿Quién es Rodolfo ‘Fofo’ Márquez?

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez es un conocido influenciador y empresario mexicano que saltó a la fama por presumir su lujoso estilo de vida en redes sociales, donde lo siguen más de 3 millones de usuarios. Apodado el ‘niño millonario de México’, ha generado controversia por su conducta irresponsable y provocativa.

Entre sus acciones más criticadas se encuentra cerrar calles para grabar videos, lo que le ha valido tanto seguidores como detractores. Aunque su contenido suele centrarse en ostentar riqueza, su nombre ahora está vinculado a este grave caso judicial.

