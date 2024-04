En el Estado de México fue detenido el influencer mexicano conocido como ‘Fofo’ Márquez por presuntamente agredir a una mujer, luego de que esta le hubiese roto el espejo de su auto. El hecho violento quedó registrado en un video que se filtró en redes sociales, en donde presuntamente el creador de contenido es quien le propina puños y patadas a la mujer.

En las imágenes, se ve cuando la víctima se acerca a la puerta de su vehículo y este le propina varios golpes en la cara con sus puños. Luego, la mujer cae al piso y este le da varias patadas ocasionándole hemorragias que se hicieron visibles en otro video. Así mismo, la afectada dio unas declaraciones de lo ocurrido a algunos curiosos que se acercaron tras ver la escena violenta.

“Entro (al parqueadero) y él estaba estacionado allí (al lado), entonces al entrar (con el carro), el espejo (de él) se volteó. No se cayó ni nada, no era tan grave. Me bajo, la chava no se baja, y le comento, en buen plan, ‘oye, cuando vengas aquí trata de meter los espejos porque quedamos muy justitos, déjame, le voy a hablar al seguro’”, aseguró la víctima en el video indicando que en ese momento aún no estaba Márquez.