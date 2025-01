Por: Caracol Televisión

Leidy ‘la hermosura’ perdió la vida en la tarde de este 22 de enero después de batallar por más de ocho años con un diagnóstico de cáncer que había cambiado por completo su cotidianidad en Apartadó, desde donde hacía contenido.

En medio de un video la joven había dicho que era paciente oncológica desde que tenía 13 años, en ese momento la diagnosticaron con cáncer y posteriormente la desahuciaron sin darle esperanzas de seguir con vida.

A pesar del pronóstico negativo que le daba el equipo médico, la creadora de contenido estuvo ocho años más aferrada a la vida y cumpliendo sus sueños. De hecho, había entrado a estudiar comunicación social en la universidad.

¿Qué pensaba Leidy ‘la hermosura’ sobre el cáncer?

Durante una entrevista con Noticias Caracol hace cinco años, la Leidy de 17, en ese entonces, habló sobre su visión de la vida y sus intenciones de abrir una fundación para otros niños con la misma enfermedad que ella.

Su familia y amigos dijeron que siempre los hacía reír a todos e incluso su mamá aseguró que Dios la tenía para un propósito mucho más grande en la tierra, por eso la había mantenido con vida hasta aquel momento y luego varios años más.

Durante esa misma conversación, la creadora de contenido explicó su visión del cáncer y cómo lo consideraba realmente:

“Nunca lo he tomado como una enfermedad que te va a causar la muerte y te vas a morir, no, yo lo tomo como un impulso para seguir viviendo”.

Leidy siempre fue positiva al hablar de su diagnóstico e incluso hasta el último momento mencionó que no quería perder la vida: “Solo quiero aliviarme porque yo no me quiero morir todavía, yo no me quiero morir, pero estoy muy cansada”.

¿Quién era Leidy ‘la hermosura’?

Leidy ‘la hermosura’ llevaba mucho tiempo creando contenido para redes sociales, en su cuenta de Instagram ya sumaba más de 400 mil seguidores con quienes compartía videos de su cotidianidad y también representaciones y sketches de comedia.

Vivía en Apartadó, Antioquia y en medio de una entrevista con Noticias Caracol aseguró que quería ser famosa para ayudar a otros niños que, como ella, tenían algunas necesidades. En esta misma conversación dijo que no consideraba el cáncer como una sentencia de muerte, sino como un impulso para seguir viviendo.

