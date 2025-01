Por: Caracol Televisión

Este 22 de enero se confirmó el fallecimiento de la influenciadora conocida como ‘Leidy, la hermosura’, quien había mostrado su batalla con el cáncer a través de sus redes sociales y así había obtenido el respaldo de varias celebridades colombianas.

Su hermana había usado su perfil de Instagram para pedir con urgencia una ambulancia y posteriormente compartió un video en el que mostró a la joven recostada en una camilla y manifestó: “A mi no me parece que una persona con una enfermedad terminal se la traigan en la noche por urgencias porque está muy mal y es la 1 de la tarde y no la ingresan”.

La joven insistió en que Leidy estaba siendo víctima de presunta negligencia médica: “miren en las condiciones en las que me tienen a mi hermana, esto no es justo”, dijo en otra grabación publicada en redes.

¿Qué enfermedad tenía ‘Leidy, la hermosura’?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido había compartido que había sido diagnosticada con cáncer desde que tenía 13 años: “Me da pena hacer este video y aparecer aquí llorando, pero de pronto es el único medio que tengo para que a mi problema se le dé solución y gracias Dios tengo estas redes sociales para dar a conocer mi caso. Yo soy paciente oncológica desde los 13 años, me diagnosticaron cáncer. Duré un proceso de aproximadamente dos años, donde me desahuciaron, no me dieron esperanzas de nada ni de vida, pero gracias Dios y personas maravillosas que encontré en mi camino, pude salir adelante y estoy aquí, viva”, relató en un video Leidy.

De la misma forma, continuó: “Solo quiero aliviarme porque yo no me quiero morir todavía, yo no me quiero morir, pero estoy muy cansada. Llevaba mucho tiempo sin poder dormir, ayer pude medio dormir, me siento muy cansado físicamente, me da mucha pena, pero qué más puedo hacer, muchas gracias a todas las personas que han orado por mí”.

¿De qué murió ‘Leidy, la hermosura’?

La creadora de contenido había hablado de su condición como paciente oncológica desde que tenía tan solo 13 años, por lo que las primeras hipótesis indican a que la causa de su deceso, sin embargo, esto no ha sido confirmado por su familia, no obstante, sí revelaron que tenía una enfermedad terminal.

De la misma forma, su hermana Keidy Hinestroza mencionó que, desde la noche del 21 de enero, Leidy estaba sintiéndose mal y por esta razón fue llevada a urgencias, sin embargo, después de muchas horas continuaba sin ser admitida.

