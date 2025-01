La muerte de Carol Acosta, más conocida en redes sociales como ‘Killadamente’, ocurrida el pasado 4 de enero, conmocionó al mundo del entretenimiento, pues la creadora de contenido, de tan solo 27 años, presuntamente falleció al ahogarse mientras comía en un restaurante. Según el informe, la causa oficial del deceso fue un paro cardiorrespiratorio.

Luego esta lamentable noticia, numerosos seguidores han expresado su pesar y han estado atentos a las publicaciones de sus familiares, especialmente las de su hermana Kathyan. Esta última, además de compartir un estremecedor audio de la ‘influenciadora’, documentó cada momento del funeral donde le dieron su último adiós.

Sin embargo, en redes sociales han comenzado a circular varios videos en los que presuntas amigas de la joven, reconocida por empoderar a las mujeres ‘curvy’, aseguran que su muerte no ocurrió de la manera en que la familia lo comunicó. Según estas declaraciones, Carol habría atentado contra su propia vida.

En el perfil de Instagram de Despierta América y en varias cuentas de TikTok, se difundió un clip en el que dos mujeres recuerdan a ‘Killadamente’ y acusan a su madre y a su hermana de ocultar la verdad detrás de su deceso.

Asimismo, señaló que ‘Killada’, como era conocida, padecía problemas de salud mental, y sugirió que esta fue una de las razones por las que le habrían retirado la custodia de sus hijos, aunque no brindó mayores detalles. “Varias veces había intentado atentar contra su vida”, continuó, sugiriendo además que no se realizó un funeral público para evitar que se descubriera que se trató de un suicidio.

Por otra parte, hay otra teoría que ha cobrado fuerza entre los internautas: se comenta que ‘Killadamente’ habría fingido su muerte. Esta hipótesis surge debido a un video que tenía destacado en sus historias de Instagram, titulado

“No me morí”. En este, Carol decía: “No se preocupen que no me morí, voy a volver seguro en 6 meses, 9 o un año, cuando yo quiera”. Además, la grabación estaba acompañada de la frase: “Acuérdense de este video y de que no me morí”.