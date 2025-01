El fallecimiento de Carol Acosta, conocida en el mundo digital como ‘Killadamente’, conmocionó a sus seguidores el pasado 4 de enero.

La trágica noticia fue dada a conocer por su hermana Katian a través de un mensaje en Instagram, pero fueron los audios posteriores que compartió los que ofrecieron un desgarrador vistazo al impacto emocional de esta pérdida en su familia.

En el primero de los audios, Katian relató los momentos más difíciles que vivió junto a su madre al recibir la noticia: “Mi mamá me llamó ayer y me dijo que mi hermana estaba muy mal en el hospital y que fuera (…) Yo me fui al hospital con mi mamá, cuando entramos, nos hicieron esperar y nos llevaron para un cuarto, nos sentaron y nos dijeron que se murió mi hermana. Luego, nos llevaron a otro cuarto donde estaba el cuerpo de ella. Todavía no saben específicamente cómo se murió”.