En medio de una situación que le complicaría su mudanza a Miami (Estados Unidos), Shakira no quiere dejar cabos sueltos para el nuevo paso que dará junto a sus hijos, Milan y Sasha.

La cantante colombiana no solo tiene que resolver un tema de negocios en España con el papá de Gerard Piqué, sino que se preocupa por lo que será la educación de los menores.

Por eso, después del acuerdo que firmaron con el padre de los niños, ella busca el lugar idóneo, por lo que en España señalaron la posibilidad de que comparta con los hijos de otra celebridad.

La columna En Blau de El Nacional de Cataluña presentó un seguimiento del lugar en el que estudiaban los hijos de Shakira y Piqué en España y, aunque aún no se conoce el nuevo lugar de estudio para ellos, hizo una afirmación sobre el espacio al que llegarían.

“En Estados Unidos, empezarían las clases el próximo 5 de enero, ya que no existe el día de reyes. No obstante, el entorno de Shakira ha revelado que ha buscado las mismas características que el American School of Barcelona. Podrían ir al mismo colegio al que acuden los hijos de Alejandro Sanz”, indicó el medio.