No es la primera vez que un medio internacional asegura que el ambiente dentro de Kosmos, la empresa del jugador Gerard Piqué, se tornó más difícil y tenso desde que Clara Chía, la joven novia del español, ingresó a trabajar con él. Supuestas fuentes cercanas a la compañía dicen que no son buenos los comentarios que los demás trabajadores hacen sobre el nuevo amor del deportista.

Sería tan problemático el ambiente laboral que recientemente la prensa española aseguró que un trabajador de Piqué sería el, o la responsable, de difundir mediáticamente unas caricaturas que se burlan de la apariencia y actitud de la joven. La creación que no le habría gustado mucho al ex de Shakira, y por lo que estaría tomando represalias dentro del lugar.

¿Caricatura de Clara Chía fue hecha por trabajador de Piqué?

En uno de los dibujos se ve la cara de Clara sobre un personaje con cabello rubio, pómulos pronunciados, los labios llamativos y el mentón marcado, en esa dice: “Se busca, está loca”. En otra se ve a la pareja sosteniendo una botella de vino y un vaso de cerveza, en ella se lee “cuando festejas tu soltería”.

Después de difundirse los dibujos en redes sociales, el exjugador del Barcelona no habría reaccionado del todo bien y estaría buscando al responsable dentro de su empresa. Según el medio OK Diario, Gerard espera tomar acciones disciplinarias y no le importaría llegar al despido inmediato cuando encuentre al culpable. Según el mismo medio, los trabajadores estarían aliados para cubrirse entre ellos y evitar que encuentren al responsable.