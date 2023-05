Harry Styles es un cantante británico que empezó su carrera en una boy band y ahora como solista está haciendo historia, no solo en el mundo de la música, sino también en la industria del cine.

El artista es multifacético y si bien, en un set de cine sabe cómo desenvolverse, su pasión siempre ha sido la música, por lo que pone todo su empeño en hacer de esos procesos algo experimental y maravilloso para sus fanáticos.

¿Qué hizo Harry Styles?

Recientemente, el artista se viralizó en redes por cuenta de una publicación que hizo en todas sus redes sociales y que conmovió a muchos.

Este miércoles estrenó su canción ‘Satellite’, la cual removió las emociones de todos sus seguidores por su letra, pues esta podría ir dirigida a un amor que no fue pero que sigue latente o, en su defecto, a esa persona que extrañas y con la que no puedes hablar porque ya no está.

Hace poco se confirmó que la nueva novia del cantante es la reconocida modelo Emily Ratajkowski, con quien se le ha visto muy cómodo.

Si bien algunos señalaron que la canción podría ser para un amor del pasado del artista, lo que llamó la atención no estuvo tan relacionado con ‘Satellite’ y lo que decía, sino con el video que se estreno este 3 de mayo y que dejó llorando a sus fanáticos.

El protagonista del video no resultó ser Harry Styles sino una tierna aspiradora, la que pareciera que al inicio se hubiera enamorado de Curiosity, un robot que nació en Marte y el cual pudo conocer a través del televisor, mientras la Nasa pasaba un informe de él.

A partir de allí, la historia de la pequeña aspiradora empieza a tomar forma, pues pareciera que haya decidido ir a buscar a ese robot del que se enamoró fuera de este mundo.

Atravesando autopistas, desiertos, nieve, bajo el agua, el sol y el frío, emprende su camino esperando encontrar suerte, sin embargo, hacia el final del video todo cambia.

La aspiradora protagonista por fin logra llegar a su destino, desde el cual saldría para Marte, sin embargo, aparece en un tipo de jardín, mirando hacia el cielo y a su lado Harry Styles quien pareciera entenderlo.

En una toma, se ve que el robot ya no tiene batería y que poco a poco va muriendo a pesar de haber logrado llegar hasta la Nasa para lograr a ver a ese otro robot.

Ante el estreno del video, los fanáticos no pasaron por alto la historia que mostraron en el video pues muchos dejaron sentidos mensajes por el final del video: “Por qué hizo eso, me dejó llorando viendo el final”; “Por qué Harry no puede hacer videos felices, con todos lloro”; “No puede ser, qué calidad de video y de historia”; “No puede ser este video tan divino”; “Harry Styles siempre se faja en las historias y esta me dejó con la piel de gallina”; “No me esperaba este video de Harry Styles, de verdad me conmovió”.