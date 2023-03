Tiempo después de que los dos entraran a la soltería, Harry Styles y Emily Ratajkowski fueron captados dándose un apasionado beso en las calles de Tokio, Japón. Luego de las especulaciones de un romance entre Selena Gomez y Zayn Malik, ahora es otro ex-One Direction del que hablan. A finales del año pasado, se conoció que, después de dos años de relación, Harry y la directora y actriz Olivia Wilde se habían separado.

Durante los últimos meses, el intérprete de ‘As it was’ y ‘Watermelon Sugar’ que estuvo de concierto en Colombia, se dedicó a disfrutar de su soltería y seguir con su gira musical por todo el mundo, sin embargo, un nuevo video comprobaría que el cantante de 29 años se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. La afortunada es la famosa y cotizada modelo Emily Ratajkowski, tres años mayor que él.

¿Harry Styles y Emily Ratajkowski son novios?

Casi un año después de haberse divorciado de Sebastian Bear-McClard, el padre de sus hijos, Emily Ratajkowski se había dejado ver de la mano de celebridades como Eric André y Pete Davidson, sin embargo, un nuevo video confirmaría que Harry Styles estaría en la lista de conquistas de la inglesa, de 31 años. El cantante y la modelo fueron vistos besándose en las calles de Tokio, sin esconderse ni tener reparos en sus apasionados besos.

MEU DEUS O HARRY COM A EMILY RATAJKOWSKI pic.twitter.com/7lTIOOEKC1 — harrizzz💫 (@erodarush) March 26, 2023

Hasta el momento, no se conoce más información, pero algunos internautas no descartan que se trate de una estrategia publicitaria y Emily sea la próxima modelo de un videoclip de Harry Styles. Varios seguidores del ex One Direction también recordaron que, en un pasado, su ex Olivia Wilde y Ratajkowski se mostraron con una amistad muy cercana.