Farfán y Pernía, que fue novio de dos actrices de ‘Pedro, el escamoso’, dijeron en su publicación de Instagram que sus vidas dieron “un giro inesperado” por la noticia de que su esposa estaba nuevamente embarazada.

Y es que hace seis años, contaron, le dijeron a ella que no podría tener más hijos, situación que aceptó y por la que dejó los métodos de planificación. No obstante, la vida sorprendió a la familia con un nuevo bebé.

Evidentemente, el nuevo integrante de los Pernía Farfán no estaba planeado y, por lo mismo, al principio hubo desconcierto y mucho temor. Sin embargo, ahora, están felices con la dulce espera.

“Los tiempos de Dios son perfectos, aunque a veces no entendamos por qué las cosas pasan como pasan. Cuando el corazón se calma, todo se acomoda y solo queda agradecer. Hace unas semanas, mi vida dio un giro inesperado. No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve miedo, dudé. […] Y aunque al principio fue difícil asimilarlo, ahora solo siento gratitud, amor y una ilusión inmensa por todo lo que viene. Te esperamos con un amor inmenso; queríamos compartir con ustedes que también son nuestra familia. Los amamos“, se lee en el ‘post’.

Cuántos hijos tiene Gregorio Pernía

El actor cucuteño tiene cinco hijos, de cuatro mujeres diferentes, y ahora espera el sexto. Su hijo mayor es Diego Fernando, a quien el artista tuvo cuando tenía 14 años y de quien desconocía su existencia.

Nació como fruto de una aventura que Pernía tuvo con su empleada de servicio del momento, cuando era adolescente. Cuando ella terminó de trabajar en su casa perdió todo el contacto. Después de 32 años se enteró que tenía un hijo de casi 40 años, a quien reconoció.

Muchos años después, el actor tuvo, con la actriz Marcela Mar, a Emiliano Pernía. El joven heredó la vena artística de sus padres y se preparó, en una academia internacional, para seguirles los pasos en el mundo de la actuación, en el que ambos han tenido mucho éxito.

Su gran oportunidad llegó en 2025, cuando se anunció que hará parte del elenco de la segunda parte de la serie ‘Cien años de soledad’, de Netflix.

Tras separarse de Marcela Mar, Pernía conoció a su esposa, Érika Farfán, con la que tuvo a Luna, que también es amante de las artes, y a Valentino, el menor de los Pernía (hasta ahora).

