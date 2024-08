Gregorio Pernía tiene una excelente relación con sus hijos, incluso con Diego Pernía, el descendiente del actor que salió a la luz hace pocos meses. Sin embargo, Luna Pernía es su consentida, es la niña de la casa y ha sido a quien más ha protegido a lo largo de los años, sobre todo porque se expuso al público desde muy pequeña.

(Vea también: Gregorio Pernía relató el momento en el que se enteró que tenía otro hijo: “Jue…”)

La relación padre e hija se fortaleció mucho cuando los dos estuvieron en un concurso de baile llamado ‘Así se baila’, en el que destacaron tanto, que se llevaron la victoria en 2021.

Ahora que Luna Pernía está ingresando al mundo de la música como cantante, estuvo junto a su padre en el programa ‘Bravíssimo’, en el que hablaron de su vida privada y la familia.

En eso, Marcelo Cezán le preguntó al actor cómo eran las discusiones ahora que su hija era más grande, a lo que él contestó que en algunas situaciones le costaba entenderlas, pero que ahora las cosas se manejaban de manera diferente.

Luna no perdió la oportunidad para expresarse y afirmó que, efectivamente, ahora que estaba mucho más grande, no se trataba de un regaño, sino que se convirtió en una conversación: “Él expone su punto, yo expongo el mío y si no llegamos a un acuerdo, miramos cómo lo resolvemos”.

(Vea también: Gregorio Pernía dice en qué ha gastado plata que ha ganado: “No compro ropa ni nada”)

Varios televidentes y fanáticos están impresionados con la manera de crecer de la niña, pues a pesar de que aún sigue siendo una adolescente, es muy responsable con su carrera y hasta ha tomado de manera madura las críticas que constantemente recibe en redes sociales.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.