Gregorio Pernía fue noticia meses atrás, cuando se enteró de que tenía un hijo de 37 años, no reconocido. A pesar de que algunos le aconsejaron que no se hiera la prueba de sangre para verificar la información, confirmó que el hombre era su hijo legítimo.

Hace poco, Diego, como se llama su hijo, viajó a conocer Europa gracias a su papá y tiene una excelente relación con el resto de descendencia Pernía. Sin embargo, el impacto inicial no fue poco.

En el programa ‘Desnúdate con Eva’, el actor contó que tenía una taza de café en la mano, cuando recibió una llamada de Caracol Noticia, en donde le informaron que el domingo de esa semana saldría la noticia de que el actor tenía otro hijo.

“Mi mujer le estaba dando agua a los conejos y me llamaron y me dijeron: ‘Mire, estamos llamando porque usted tiene un hijo’ y yo: ‘Juep….’. Me pregunta mi esposa: ¿Qué pasó mi amor?’ y yo le respondo: ‘Nada, que la amo, amor“.

Ahí es cuando le dicen que el niño es producto de su relación íntima con Ángela, la empleada de servicio, a la que describió como una morena de 1.90 que en ese tiempo tenía como 22 años, mientras que él tenía 15.

No especificó en la reacción de su esposa, pero al tratarse de una relación tan antigua, probablemente no hizo más que apoyarlo para que Pernía pudiera conocer a Diego, quien, aparte, ya tiene una niña, convirtiendo al actor en abuelo.

