Alejandro Estrada no está pasando por la mejor situación sentimental luego de su separación con Nataly Umaña, con quien tuvo una relación de 13 años. Los dos han estado enfocados en sus proyectos profesionales y al parecer no hay vuelta atrás para lo que ya pasó.

(Vea también: Ellas son las 4 mujeres que son mamás de los hijos de Gregorio Pernía; una es famosa)

Sin embargo, una publicación habría revelado que el actor habría sido el cupido de una famosa pareja. Se trata de Gregorio Pernía y su esposa Erika Rodríguez, la mamá de sus hijos: Luna de Mar y Valentino.

Se han mantenido estables dentro de la industria del entretenimiento y aun cuando hacen apariciones públicas se demuestran el amor que se tienen.

Rodríguez compartió una foto con su esposo en ‘Buen día, Colombia’, el programa mañanero de RCN, en el que estuvieron en entrevista, con la que aprovechó para revelar un detalle que pocos conocían.

(Vea también: [Fotos] El ‘regalazo’ que Gregorio Pernía le hizo a su esposa)

“Nos conocemos desde el 7 de mayo de 2003 porque Alejandro Estrada nos presentó en el cumpleaños de Gregorio y desde ahí estamos juntos“, afirmó Erika Rodríguez. Ante esto, Estrada envió un saludo especial y les expresó su cariño.

Gregorio Pernía renunció a ‘La casa de los famosos’ por su esposa

El actor colombiano estuvo en el ‘reality’ edición Estados Unidos y solo logró pasar un poco más de un mes porque no pudo más al extrañar a su familia:

“Me voy a reencontrar con mi mujer, con mis hijos y esos que ustedes llaman seguidores y fans, no son para mí, son parte de mi familia. Me voy a reencontrar con mi mamá, mi papá, con mi mujer y me voy de acá como entré”.

Rodríguez compartió una foto en sus redes sociales y confirmó que su esposo estaba bien y feliz de volver a la casa.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.