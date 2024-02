Gregorio Pernía dio de qué hablar cuando hace tres años reveló que tenía otro hijo que no había reconocido, no porque no quisiera, sino porque no conocía de su existencia.

Ahora, Diego Pernía, como se llama su ahora hijo reconocido, decidió dar el paso e ir a conocer a su medio hermano Emiliano, quien también es actor como su papá.

A través de las redes sociales, Diego Pernía compartió una tierna foto en donde aparece junto a Emiliano en lo que parece ser un restaurante.

Ante esto, Gregorio Pernía no se quedó callado, por lo que compartió la foto en sus redes sociales con el siguiente mensaje:

“Aquí hay una historia por contar, este es un registro de lo sucedido entre mis dos hijos Emiliano y Diego. En mi ausencia se encontraron por primera vez, hablaron, se conocieron más. Emiliano lo acompañó a su despedida. Diego cumpliendo un sueño que tenía, conocer Europa, sin importar la edad de los hijos, los padres estamos presentes siempre para ellos”.

Usuarios en Internet reaccionaron a la publicación y lo felicitaron porque, al parecer, sus dos hijos sacaron su carisma:

“Gregario, mi pana, te felicito, tus muchachos sacaron tu carisma y alma pura. Un fuerte abrazo”, “cuando se le inculca valores a los hijos, el resultado es este”, “la misma sonrisa del padre Bella”, “linda historia”.

Según lo que compartió Diego en sus redes sociales, fue su padre Gregorio Pernía quien le pagó su viaje a España.

Cuánto cuesta un tiquete a España

Según varias páginas como Avianca, Iberia y Despegar, los tiquetes ida y vuelta podrían costar de 2 a 6 millones de pesos.

