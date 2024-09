Lo hizo en el pódcast de Yeison Jiménez —cantante que confesó que andaba armando— en el que Pernía recordó cuando conoció a su hijo de 34 años, que actualmente tiene 37, y la reacción de su esposa.

(Vea también: Hijo de Gregorio Pernía y Marcela Mar se creció y salió ‘pintado’ a los papás)

Pese a que tienen una muy buena relación, de hecho le regaló pasajes para conocer a Europa, no ha sido suficiente. “No he recuperado el tiempo perdido con él, porque es pura paja, para qué soy hipócrita y falso, pero le he colaborado en muchas cosas”.

En este video se escuchan las declaraciones del actor:

Cómo se enteró Gregorio Pernía de su hijo mayor

El actor, que fue novio de dos actrices de ‘Pedro, el escamoso’, contó que estaba tranquilo con su esposa, cuando recibió una llamada de Noticias Caracol en la que le avisaron que iba a salir una noticia sobre que él tenía un hijo mayor.

Lee También

Él pidió que le dieran los datos de Diego Fernando y, después de contactarlo, se hicieron una prueba de ADN. No obstante, antes de que saliera la prueba, el artista ya sabía que sí era su hijo. Los resultados terminaron por confirmar el vínculo.

Posteriormente, el cucuteño contó que su primogénito nació como fruto de un desliz que tuvo en plena adolescencia con la empleada de servicio de su casa.

El hijo mayor de Pernía ha trabajado como obrero y tiene una hija. Sus hermanos tan bien lo han recibido de buena manera y ha compartido varios momentos con ellos:

Esta es una foto del actor y su hijo mayor:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gregoriopernia1 (@gregoriopernia)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.