Gregorio Pernía goza de gran reconocimiento tanto en Colombia como en varios países de Latinoamérica y es por ello que cada infidencia que cuenta de su vida como actor es de gran atención para sus miles de seguidores.

Justamente, la más reciente confesión tiene que ver con una escena de una novela que grabó hace más de 20 años, en la que decidió comerse una lata de atún previamente para ‘sorprender’ e incomodar a su compañera de set.

“Hice una cagada grande, porque no me llevaba tan bien con la protagonista de una novela. Fui y me comí una lata de atún antes de una escena de besos, estoy hablando de hace más de 20 años”, dijo en primer lugar.

No obstante, Pernía fue claro al indicar que todo se dio por la mala relación que llevaba con la actriz, cuyo nombre no quiso revelar, luego de un malentendido que tuvieron en los primeros días de rodaje.

“Fui a hacer una escena con ella, nos estábamos conociendo, la levanté para ponerla en una cocina y cuando anunciaron el corte me dijo: ‘Cuando me vayas a levantar me tienes que avisar’. Me volví atento con ella, pero a todo me decía que no. Entonces empezó un raye conmigo y yo no le hice nada. De pronto no le caí bien“, añadió.

El actor, que recientemente participó en ‘La casa de los famosos’ versión México, indicó que no planeó la situación, pero que se le presentó la oportunidad cuando lo llamaron a grabar mientras se estaba alimentando.

“No lo hice a propósito, estaba en un carro y me dio hambre. Luego me dijeron que íbamos a grabar y yo dije bueno vamos así”, precisó.

Finalmente, Gregorio Pernía comentó que la actriz no le dijo nada al terminar de escena, debido a la relación laboral tan fracturada que tenían.

“Nada, es que ya no nos hablábamos y estábamos en la mitad de la novela. Salían unas escenas muy buenas, pero ni nos saludábamos, ni el hola”, concluyó.

En qué novelas ha actuado Gregorio Pernía

A sus 54 años de edad, Gregorio Pernía ha actuado en numerosas producciones nacionales internacionales. A continuación, algunas de las más recordadas:

‘Sin senos sí hay paraíso’.

‘Tres Caínes’.

‘Yo amo a Paquita Gallego’.

‘La hija del mariachi’.

‘Hasta el fin del mundo’.

