No obstante, una publicación que hizo Rafaella, hija menor de la cantante, provocó que varias personas dudaran de los atributos, pues el ángulo de la toma no la favoreció y la imagen fue capturada hace varios años.

Fans dicen que Marbelle sí se operó la cola

En la fotografía que compartió la menor, la ‘Reina de la tecnocarrilera’ —quien aclaró que no es ‘paraca’— aparece luciendo una blusa rosada, con la espalda descubierta, y un pantalón en un tono verde con varios adornos en los costados.

Para la toma, la cantante posó apoyando sus brazos sobre una mesa y, debido a la postura, sus nalgas no se robaron el protagonismo, como ocurre normalmente en las fotos que ella difunde en redes.

Aquí, la imagen que compartió Rafaella, quien actuará en una película junto a Amparo Grisales; el contenido fue replicado por una cuenta de chismes en Instagram:

Ante la postal, varios usuarios se atrevieron a decir que Marbelle mintió cuando dijo que nunca se operó sus glúteos, pues cuando era joven no eran tan voluptuosos, como lo son ahora.

A continuación, algunos cocomentarios que dejaron los seguidores:

¿Marbelle se operó la cola?

La intérprete de música popular ha dicho en varias oportunidades que su derrier es totalmente natural; incluso, en una entrevista con la revista Vea ella aceptó que se operó zonas como los senos y los labios; además, se hizo una liposucción, una reducción mamaria y, finalmente, recurrió a un ‘bypass’ gástrico.

Aunque la artista no tuvo problema en aceptar los procedimientos quirúrgicos, en ese momento sí aprovechó para aclarar que jamás se ha hecho nada en la cola y tampoco expondría su rostro al bisturí.

“Los cirujanos, cuando me han operado de la ‘lipo’, me preguntan quién me puso la cola, pero lógico se dan cuenta de que es natural“, expresó la cantante, quien dijo si sigue de pelea con su hija menor.