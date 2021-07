En la grabación, la actriz les mostró a sus seguidores cómo prepara su proteína vegana en las mañanas que, según ella, le da vitalidad y la ayuda cuando no puede consumir una de sus tres comidas principales.

Carmen Villalobos le responde a seguidor que cuestionó su edad

La artista, que es antagonista en la producción de RCN y de Telemundo, tiene 38 años y es una de las famosas colombianas más halagadas en redes sociales, aunque no todo es color de rosa y eso quedó claro con un seguidor que le escribió:

“Wow, estás ya viejita”.

Ante lo dicho por el usuario, la actriz no tuvo problema en responderle de forma respetuosa y, de paso, lo hizo caer en la cuenta de un pequeño detalle:

“¿Te parece? Pues todos nos vamos a poner viejitos. Nada que hacer. Abrazos”.

Luego de que la costeña le respondió al hombre, varios seguidores salieron en su defensa y algunas fanáticas dijeron que quisieran envejecer de ese modo, pues ella sigue siendo una mujer hermosa y que aparenta tener una edad inferior a la real.

Aquí, la interacción que se dio entre el usuario y Carmen Villalobos, quien estuvo de fiesta con Gregorio Pernía:

¿Cuántos hijos tiene Carmen Villalobos, de ‘Café‘?

A propósito del cuestionamiento sobre la edad de la famosa, es importante mencionar que aún no tiene hijos, como tanto preguntan en Google; no obstante, ella no descarta la idea de convertirse en madre, como lo ha hecho saber en varias oportunidades.

Durante los últimos días se ha hecho cada vez más frecuente la pregunta sobre la maternidad de la artista en el buscador, esto podría deberse a que en ‘Café, con aroma de mujer’ ella está embarazada.

Se desconoce en qué momento la actriz y Juan Sebastián Caicedo, su esposo, decidirán traer a un bebé al mundo, lo cierto es que los dos ya tienen una amplia y cómoda casa para criarlo; la propiedad está ubicada en Bogotá.