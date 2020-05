green

“Nosotros esperamos estar en dos meses abiertos, si no, empieza a ser muchísimo más complicado”, dijo Rubiano en entrevista con ‘Lo sé todo’, este jueves.

Y es que como recordó en el espacio de Canal 1, ese sector cultural fue de “los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abrir”, además, el golpe, en su caso, les llegó cuando vivían una próspera etapa: “Nosotros cerramos cuando estábamos en el mejor momento, cuando teníamos toda la boletería agotada, cuando se estaban lanzando dos libros que se estaban vendiendo muy bien, de teatro además, entonces todo desapareció. Pasamos de 100 a 0”.

Fabio explicó que, por ahora, acuden al congelamiento de cuotas que ofrecen los bancos, pues tienen una deuda “muy fuerte” y, además, los recibos de agua y luz siguen llegando.

Mientras tanto, el Teatro Petra se reinventa con talleres en línea en los que la donación es voluntaria, pues se niega a subir a redes sus emblemáticas obras: “El teatro es en vivo y el teatro necesita de la relación con el público. Pero, por ejemplo, sí me parece triste poner las que tenemos en cartelera como ‘El labio de liebre’, ‘Historia patria’, porque no queremos que de pronto la gente las vea y despues no venga a verlas aquí en el teatro”, finalizó Fabio Rubiano en la entrevista con ‘Lo sé todo’.

